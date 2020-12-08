Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о том, в каком состоянии находятся его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов, пропустившие пятый этап Кубка России в Москве.

Слова тренера цитирует портал Sport24. «Будут ли готовы Синицина и Кацалапов к чемпионату России? Ничего не могу сказать, сейчас у них температура. Подтвердился ли тест на коронавирус? Нет», — сказал Жулин.

В текущем сезоне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup. Соревнования прошли 20-22 ноября на арене дворца спорта «Мегаспорт». На втором этапе Кубка России пара не смогла завершить произвольный танец и снялась с соревнований.