Сборная России в отборочной группе к чемпионату мира сыграет с пятью сборными — Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Чтобы пробиться на зимний мундиаль в Катар напрямую россиянам нужно занимать первое место. Вторая строчка даст лишь стыковые матчи, которые пройдут в формате мини-турнира из четырех команд, который будет разыгран для двенадцати сборных. К десяти командам из числа вторых мест отборочных групп добавятся победители квартетов Лиги наций, которые не прошли классический отбор.

Так получилось, что с четырьмя сборными из пяти Россия уже пересекалась в формате отборочного турнира к чемпионату Европы и чемпионату мира, а также на самих ЧМ и ЧЕ. Лишь Мальта, исполняющая в этой группе роль карлика, попадает россиянам впервые.

Хорватия

Хорваты встретились россиянам в отборе на самый успешный в истории Евро-2008. В самом первом официальном матче Гуса Хиддинка россияне сыграли нулевую ничью в Москве. В Загребе также голов не было. Зато хорваты помогли России занять спасительную вторую строчку, обыграв в ничего не решающем для себя матче англичан. В следующий раз России встретится с Хорватии только через 11 лет — в четвертьфинале ЧМ, где уступит по пенальти.

Словакия

Со Словакией Россия пересеклась дважды. Сначала это был отбор на ЧМ-2006, который начинала дружина Ярцева, а завершала сборная Семина. Команды дважды сыграли вничью, причем в последнем решающем Россия и Словакия сыграли 0:0, что позволило словакам попасть в стыки, а Россия потеряла шансы на мундиаль в Германии. В следующий раз встретились при отборе на Евро-2012, где Россия хоть и уступила словакам дома, зато не проиграла в гостях и уверенно заняла первую строчку в группе. Еще команды встречались на чемпионате Европы 2016, когда словаки обыграли команду Леонида Слуцкого во Франции.

Словения

Словенцы — еще один соперник, наводящий на грустные воспоминания. Впервые встретились в отборе на ЧМ-2002. Словенцы тогда победили дома, забив со странного пенальти от Грема Пола в концовке матч, что не помешало россиянам занять первое место в группе и поехать в Японию. А вот в 2009-м, когда словенцы попались в стыках, все закончилось куда менее благополучно. Пропущенный мяч в концовке первой игры в Лужниках сыграл злую шутку в Мариборе — гостевые 0:1 уже не устраивали.

Кипр

С Кипром сыграли когда-то позорную выездную ничью 1:1 при отборе на ЧМ-98 — со Станиславом Черчесовым в воротах. Дома обыграли 4:0, но потеря очков аукнулась в споре за первую строчку с болгарами. В следующий раз с киприотами встретились больше двадцати лет спустя. Отбор на Евро-2020 и две благополучные победы — 1:0 и 5:0.