Российская фигуристка, призер чемпионата мира в женском одиночном катании Елена Радионова высказалась о подопечной Этери Тутберидзе Камиле Валиевой и ее перспективах на Олимпиаде-2022.

По словам Радионовой в интервью на ютуб-канале Василия Конова, Камила соединяет в себе и хорошую растяжку, и катание, и четверные прыжки. Для полного доминирования фигуристке нужен еще один квад кроме четверного тулупа, как считает Радионова, а с возрастом сама придет женственность.

«Камила — это, мне кажется, такой симбиоз этих трех фигуристок, три в одном. То, что она сейчас показывает, это действительно какой-то космос», — сказала Радионова. На вопрос, кто поедет на Олимпиаду в Пекин, фигуристка ответила: «Камила Валиева».

Напомним, на заключительном этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве Камила Валиева набрала больше 250 баллов.