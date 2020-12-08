Российская фигуристка, чемпионка Европы в паре с Дмитрием Козловским Александра Бойкова пока не может вернуться к тренировкам из-за простуды.

Об этом сообщила тренер спортсменки Тамара Москвина в интервью ТАСС.

«Пока врачи не дают добро на ее возвращение к тренировкам — она пока не выздоровела, но ковида у нее нет, это простуда», — сказала Москвина, подчеркнув, что тренеры будут следовать указаниям специалистов и ждать допуска фигуристки к занятиям, а пока пара не тренируется.

Напомним, действующие чемпионы Европы и России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были вынуждены пропустить пятый этап Кубка России в Москве из-за болезни партнерши. Этап Кубка России в Сочи они пропустили из-за коронавируса у партнера.