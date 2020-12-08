Первенство Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) провело ребрендинг. Отчёт о главных изменениях в логотипе и фирменном стиле появился на официальном сайте ФНЛ.

Лига представила новый логотип, а также более современный фирменный стиль ФНЛ, который отвечает актуальным тенденциям и вкусам.

«Логотип большой спортивной лиги обязан выглядеть нейтрально, свободно уживаться с айдентикой команд, спонсоров и партнеров», — говорится в заявлении на сайте ФНЛ. Представители лиги отмечают, что из-за лаконичного аббревиатурного решения стыковка происходит гармонично и уместно.

Решение о ребрендинге лиги было принято руководством еще весной 2020 года.

Вчера, 7 декабря, в отставку с поста президента Футбольной национальной лиги подал ее руководитель Игорь Ефремов. Он руководил первенством более 10 лет.