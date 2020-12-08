Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1988 года Наталья Бестемьянова объяснила, почему некорректно сравнивать двух учениц Этери Тутберидзе — Юлию Липницкую и Камилу Валиеву.

В интервью «Известиям» Бестемьянова заявила, что эти фигуристки совершенно разные. «Когда Юля каталась, она была совсем маленькой девочкой, не сформировавшейся. Для меня она была ребенком», — сказала эксперт, отметив, что тогда Липницкая имела фантастическое вращение назад-наружу с поднятой ногой.

«Валиева показывает уже сейчас настоящее взрослое, осознанное катание. Она очень выросла за этот год, теперь она уже не девочка, а девушка», — подчеркнула Бестемьянова, добавив, что Валиева сейчас напоминает ей Каролину Костнер, у фигуристки высокий рост, длинные ноги, а сама она очень красивая.

Напомним, ранее Камила Валиева с рекордными баллами выиграла этап Кубка России в Москве.