Российский актер театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

В интервью Sport24 Боярский отметил, что у него нет ожиданий от этого матча. «Здесь только вопрос престижа, который может завоевать команда у болельщиков», — сказал актер, подчеркнув, что исход матча не имеет значения, важен лишь настрой команды.

«Я думаю, что они смогут достойно сыграть, потому что на них никакой ответственности не лежит, должны проявить себя Азмун и Дзюба», — отметил Боярский, подчеркнув, что ничейный результат в матче с «Боруссией» был бы очень хорошим для команды.

Напомним, начало встречи «Зенита» и «Боруссии» назначено на 20:55 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром-Арена».