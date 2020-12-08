Вице-президент международного союза конькобежцев Александр Лакерник высказал мнение о влиянии возможного повышения возрастного ценза на мировое и российское фигурное катание.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Лакерник отметил, что его интересует не влияние новых возможных правил на конкретную группу — например, команду Этери Тутберидзе, а на фигурное катание в целом.

«Думаю, и Этери придумает выход, и Россия в целом. А вот многие другие страны… Есть ли у нас уверенность, что от этого жеста все выиграют?», — отметил Лакерник, подчеркнув, что, например, в Европе со спортсменами есть проблемы, нет денег из-за отсутствия результатов, а из-за отсутствия денег нет льда.

«Под Костнер и Фернандеса же деньги находили! Сейчас в фигурном катании стоит вопрос о том, куда мы движемся. Как сочетать техническую сложность и красоту», — заключил Лакерник.