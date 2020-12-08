Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник высказался о возможных участниках чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Лакерник отметил, что решение по числу участников принимает федерация, а не ISU, который он представляет. «Но полагаю, их будет 18», — подчеркнул вице-глава ISU, отметив, что вряд ли есть кого отцеплять ради приглашения членов сборной России.

По мнению Лакерника, во многих дисциплинах на список участников ЧР не такая уж и большая очередь, а всем необходимо понять, какой чемпионат России хочется провести — сильный или слабый.

«Если мы очень хотим соблюсти все правила, то вместо Медведевой поедет девочка, которая никаких шансов на попадание в сборную не имеет и катание которой мало кому интересно», — сказал Лакерник.