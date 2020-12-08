Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова опровергла свои же слова из интервью порталу .ru о том, что во время спортивной карьеры она употребляла допинг.

Опровержение Резцовой цитирует «Общественная служба новостей». Экс-биатлонистка заявила, что давно ничего не говорит про допинг, один раз проговорилась и больше не хочет.

«Слово «допинг» я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали», — отметила Резцова, подчеркнув, что у нее была специализированная докторская программа, по которой профессионал делал инъекции, помогающие спортсменке восстанавливать сердце и нормально заполнять объемы.

Издание Sports.ru уточнило, что в его распоряжении имеется запись разговора с Резцовой, сама экс-биатлонистка согласовала итоговый текст интервью, в котором есть цитаты про допинг.