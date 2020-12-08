Российская фигуристка, призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова сделала выбор между двумя легендарными тренерами в российском фигурном катании — Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой.

Подобный вопрос фигуристке задал Василий Конов в видеоинтервью на своем ютуб-канале KonOFF. Как считает Радионова, Татьяну Анатольевну Тарасову нельзя ни с кем ставить в один ряд.

«Татьяна Анатольевна – это просто наша мама фигурного катания, легенда. Поэтому мне кажется, Татьяна Анатольевна вне конкуренции идет», — отметила Радионова.

Напомним, Татьяна Тарасова на данный момент отошла от тренерской работы, она консультирует некоторых спортсменов. Также Тарасова работает в качестве эксперта и комментатора на телевидении, в проекте «Ледниковый период» она выступает в качестве судьи.