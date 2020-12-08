Бывший президент федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов высказался о критическом замечании олимпийского чемпиона Алексея Ягудина по поводу своего ухода из организации.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Чопозов отметил, что может сказать только одно на критику Ягудина: «Ты не воин, чтобы с тобой воевать, ты просто клоун». По словам Чопозова, с тренерами и спортсменами у него сложились хорошие отношения, и многие благодарили за поддержку. Обсуждались проблемы и был реальный диалог со специалистами.

«Зачем он пишет оскорбительные вещи на миллионную аудиторию, ни разу не пожав мне руки и не увидев меня — не понимаю», — отметил Чопозов.

Напомним, об уходе Сергея Чопозова из Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга стало известно вчера, он пробыл в должности около трех месяцев.