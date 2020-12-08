Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов и главный тренер клуба Доменико Тедеско обменялись служебными машинами.

Об этом сообщает спортивный журналист Илья Казаков, его слова цитирует портал Москва.ру. По его информации, недавно в клубе произошла такая странная рокировка, суть которой до сих пор не ясна: то ли это стало возвышением Тедеско до уровня генерального директора, то ли таким образом клуб показал понижение Газизова, поскольку тому достался тренерский автомобиль марки Nissan Qashqai.

«Рокировка. Почему сейчас?» – задался вопросом журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в прессе стали активно появляться слухи о том, что Шамиль Газизов вскоре может покинуть пост генерального директора «Спартака».