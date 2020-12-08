Перед заключительным туром Лиги чемпионов в некоторых группах остается интрига. Приводим главные расклады 6-го тура.

Группа А. «Ред Булл» достаточно обыграть дома «Атлетико»

Австрийцы отстают от мадридцев на 2 очка и играют с «Атлетико» дома. Победа принесет «Зальцбургу» место в плей-офф Лиги чемпионов, а команде Диего Симеоне — вылет в Лигу Европы. «Локомотиву» для выхода в Лигу Европы нужно побеждать «Баварию» и надеяться, что австрийцы не выиграют у «Атлетико».

Группа B. Все четыре клуба еще могут выйти — «Боруссия М» (9), «Шахтер» (7), «Реал» (7), «Интер» (5)

Несмотря на это, расклады довольно простые. «Реал» принимает «Боруссию» — для выхода в плей-офф нужна только победа. Аналогично — «Интеру» нужно побеждать «Шахтер». Любой другой результат оставляет команды на тех позициях, на которых они есть сейчас.

Группа D. «Аяксу» нужно обыграть «Аталанту», которой в Амстердаме надо не проиграть

У «Аякса» 7 очков — он принимает «Аталанту», у которой восемь. Хозяева поля явно будут стараться выиграть — победа приведет их в плей-офф. Любой другой результат — в Лигу Европы. «Ливерпуль» уже обеспечил первое место в группе.

Группа F. Победа «Брюгге» над «Лацио» выводит бельгийцев в плей-офф

«Зениту» уже ничего не нужно — он может лишь испортить первое место Дормунду. А вот в параллельной встрече в Риме «Лацио» нужно хотя бы не проиграть «Брюгге» — бельгийцы отстают на два очка.

Группа H. Все решится в Лейпциге

«Манчестер Юнайтед» с девятью очками приезжает в Германию в «Лейпцигу», у которого также 9. Немцам нужно побеждать, поскольку по дополнительным показателям они уступают английскому клубу. В параллельном матче во Франции «ПСЖ» принимает «Истамбул» также с девятью баллам. Если парижане вдруг сенсационно проиграют, то МЮ и «Лепйциг» устроит ничья.