Российский фигурист Андрей Кутовой выиграл пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях среди кандидатов в мастера спорта.

Соревнования проходят на арене дворца спорта «Мегаспорт», осталось разыграть лишь комплекты наград в танцах на льду в категории КМС.

За оба выступления фигурист из клуба Тамары Москвиной набрал чуть более 231 балла от судей. После короткой программы он шел на первом месте, в произвольной стал вторым.

Второе место занял Максим Белявский, выступающий за ЦСКА. Он выиграл произвольную программу, но суммы баллов хватило лишь на второе место — 227.58 балла.

Третье место в соревнованиях занял Иван Попов из СШ «Одинцово», Московская область. Фигурист набрал в сумме за две программы немногим более 200 баллов.