Нападающий «Зенита» Уилл Томас поделился ожиданиями от игры в Евролиге против «Валенсии». Сегодня «Зенит» сразится с испанским клубом в выездном матче регулярного чемпионата.

«Знакомое место. Я провёл отличное время, выступая за этот клуб. Приятно вернуться сюда», — приводит слова Томаса официальный сайт «Зенита».

Томас надеется на хорошую игру. По его словам, Валенсия отлично стартовала в Евролиге — это команды, против которой сложной играть в гостях. По мнению Томаса, «Зениту» предстоит тяжелый матч, поскольку «Валенсия» полна энергии, чтобы победить российский клуб

Матч между «Зенитом» и «Валенсией» начнется во вторник в 23.00 по московскому времени.