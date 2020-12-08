Аргентинский сенатор Норма Дюранго предложила разместить изображение бывшего футболиста Диего Марадоны на банкноте в 1000 аргентинских песо.

Инициативная группа во главе с Дюранго рассчитывает поместить на одной стороне банкноты лицо легендарного игрока, а на обороте — фото его знаменитого гола после сольного прохода во встрече против команды Англии на ЧМ-1986.

Кроме того, лик Марадоны предлагают поместить на почтовые марки.

По словам Дюранго, которые приводит BBC, это в том числе и экономический вопрос, так как многие туристы будут приезжать в Аргентину с желанием увезти с собой кусочек Марадоны.

Ранее издание Marca со ссылкой на America TV обнародовало ежемесячные расходы скончавшегося легендарного футболиста Диего Марадоны.