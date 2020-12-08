Все члены сборной России по биатлону сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию перед этапом Кубка мира.

Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров.

«Все в порядке. В воскресенье сдали тест. Все здоровы. Команда спокойно перелетела в Австрию», — сказал Майгуров, слова которого приводит «РБК-Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону прибыла в Австрию для участия в третьем этапе Кубка мира.

Отметим, третий этап Кубка мира состоится в австрийском Хохфильцене с 11 по 13 декабря. В том же городе с 17 по 20 декабря будет проходить и следующий этап. Этапы было решено сдвоить, чтобы уменьшить перемещения между странами и снизить риск заражения коронавирусом среди участников турнира. Первые два этапа Кубка мира состоялись в финском Контиолахти.