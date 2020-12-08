Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба все еще главный претендент на «золотую бутсу» Российской Премьер-лиги сезона-2020/21 по мнению беттинг-аналитиков.

Громкий скандал, в который угодил Артем Дзюба, неаккуратно обращавшийся с мобильным телефоном во время удовлетворения своих интимных потребностей, уже стоил нападающему вызова в состав сборной России на ноябрьские матчи команды в Лиге Наций. Но, по мнению аналитиков букмекерских контор, на шансы форварда «Зенита» выиграть гонку бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне ажиотаж вокруг персоны футболиста вряд ли повлияет.

По линии БК Зенит на победу Артема Дзюбы в соревновании лучших снайперов сезона можно заключить пари с коэффициентом 3.00 – самым низким из всех возможных вариантов. А главные конкуренты российского нападающего – его одноклубник с иранским паспортом Сердар Азмун и дуэт легионеров из московского «Спартака» аргентинец Эзекиель Понсе и швед Джордан Ларссон, отстают от Дзюбы в шансах на «золотую бутсу» РПЛ. На их итоговый успех букмекер готов заключать пари с коэффициентами 4.00 и 7.00 соответственно.

Также стоит отметить, что лучшие букмекерские конторы готовы рассмотреть и другие варианты для пари, касающиеся Артема Дзюбы. Например, любой желающий может предсказать количество забитых мячей нападающим в текущем сезоне Премьер-лиги и Кубка России, количество результативных пасов, сделанных Артемом на партнеров и ряд других статистических показателей. Таким образом, персона Дзюбы стала популярной после видеоскандала не только у государственных СМИ, но и у представителей беттинг-сферы.

Напомним, что на данный момент в споре бомбардиров Российской Премьер-лиги Артем Дзюба делит первое место с эквадорским легионером «Сочи» Кристианом Нобоа – у обоих футболистов по 7 результативных ударов. В спину дуэту лидеров дышат сразу 9 игроков, забивших по 6 мячей в сезоне-2020/21: Ерохин и Азмун из «Зенита», Понсе и Ларссон из «Спартака», Кучаев и Влашич из ЦСКА, Деспотович из «Рубина», Лесовой из «Динамо» и Берг из «Краснодара».