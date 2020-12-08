Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о трудностях с выполнением тройного лутца.

По словам Валиевой, с прошлых стартов она начала очень много думать над тройным лутцем.

«В итоге еду и думаю, как правильно его сделать. Даже когда еду на тулуп, то понимаю, что я его сделаю, несмотря на то, как я полечу прыжок. А лутц — сразу паника: что делать, что делать? Понимаю, что лучше вообще не думать», — сказала Валиева, слова которой приводит Olympic Channel.

Фигуристка добавила, после того, как она сделает сложные элементы, она начинает думать о том, что впереди еще три прыжка, и сразу получается непонятно что. Валиева подчеркнула, Этери Тутберидзе знает, что она каждый день катает чисто, а то, что она вот так вполоборота упала с лутца, это обидно, но в большей степени смешно.

Напомним, Камила Валиева выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа — сольно и в каскаде с двойным.