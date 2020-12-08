Футбольный блогер Василий Уткин поделился мнением о словах аргентинского нападающего петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси, который выразил недовольство своей ролью в команде.

По словам Уткина, Дриусси вправе так думать, так как «Зенит» — очень догматичная команда. Уткин отметил, у игрока может быть мнение по этому поводу, и он, видимо, разговаривал с людьми достаточно по-свойски в этот момент. Экс-комментатор добавил, что Дриусси из тех футболистов, на которых можно заработать впоследствии, он один из двух-трех главных активов «Зенита» наравне с Дугласом Сантосом и Барриосом.

«Как относиться футболисту к тому, что игра не клеится и заявить о себе не получается? Дриусси, как и Барриос и некоторые другие ребята, приехал в «Зенит» не чемпионат России выигрывать. Они приехали заявить о себе в Лиге чемпионов. Конечно же, Дриусси в расстройстве. Почему нет?» — сказал Уткин, слова которого приводит «Эхо Москвы».

Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что хочет уйти из российского клуба. По словам Дриусси, он скучает по «Ривер Плейту» и по игре на позиции нападающего.

Напомним, аргентинский футболист перешел в стан сине-бело-голубых из «Ривер Плейта» в 2017 году. Он провел в составе «Зенита» 129 матчей, отличился 24 забитыми голами и 21 результативной передачей.