Аргентинский форвард «Зенита» Себастьян Дриусси уже который раз пропускает в СМИ слова о том, что он хотел бы покинуть петербургский клуб. Нынче его не устраивает роль в команде Сергея Семака, про которую он сказал, что уже 3 года играет на дерьмовой позиции. Так где играет Дриусси и как он к этому пришел?

Сейчас Семак использует Себу на левом фланге в схеме 4-4-2. По сути, затыкает дыры, поскольку Дриусси менее результативен в нападении, чем Азмун и Дзюба, а справа есть Малком. При этом Дриусси демонстрирует отменное прилежание — трудолюбия и мобильности аргентинца хватает, чтобы вовремя возвращаться в оборону, а также в зависимости от задания — заполнять либо зону левого латераля, либо опускаться в центре.

Возможно, Дриусси всегда мечтал играть там, где играл, когда его покупали — наконечником или хотя бы оттянутым нападающим. Вспомним 2017 и «Зенит» Манчини. Клуб начинает сезон по схеме 4-4-2, где в старте Дриусси выходит в паре с Александром Кокориным. Причем наконечника играет россиянин, а Себа действует в оттяжке. Связка получается достаточно эффективной — в ней очень ярко выглядит Кокорин, которому явно помогает прессинг Дриусси. Их взаимодействие — одно из открытий осени 2017-го, однако затем Дриусси получает травму, после чего их связка с Кокориным уже не будет работать в полном объеме. Манчини даже решает, что «Зениту» нужен Заболотный, и «Зенит» покупает его у «Тосно».

Когда в «Зенит» приходит Семак, он действует в одного нападающего. Дриусси нет месте в центре, поскольку там есть Дзюба и его сменщик Заболотный. Семак, конечно, пробует Дриусси форвардом. Аргентинцец выходит в этой роли в провальном матче в Минске с «Динамо», когда «Зенит» уступает 0:4 с вялой игрой аргентинца.

А вот слева у «Зенита» дырка, поэтому Семак частенько ставит Дриусси на левый фланг, у него неплохо получается. Например, яркий матч «Зенита» с «Краснодаром» в октябре 2018. Дриусси делает две голевые передачи, что окончательно закрепляет его в левой зоне.

Даже зимой, с приходом Азмуна, Семак меняет схему на 4-4-2, но Дриусси остается слева, а справа поочередно действуют Ригони и Мак. Летом «Зенит» даже не ищет игрока налево, а вот на правую бровку приходит Малком. В центре также уверенно действуют Азмун и Дзюба. Так Дриусси закрепляется на левом фланге, не выходя в основе только по причине травм.

Для нападения у Дриусси нет каких-то особенных навыков. Он не обладает великолепным дриблингом, супер ударом, большой скоростью или голевым чутьем. Да и сами по себе голевые моменты Дриусси реализует так себе. Зато он может залезать защитникам под кожу и отрабатывать в обороне. Остальные его футбольные качества очень ровные, а потому Семак ставит его туда, где он максимально полезен.

Зимой, если Дриусси не будет продан, возможно у аргентинца будет шанс вернуться в нападение. С учетом неровной игры Азмуна и Дзюбы в атаке им нужна будет конкуренция. Какие-то игры Дриусси может играть и в роли наконечника, и в роли оттянутого нападающего.