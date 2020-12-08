Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».

По словам Флика, «Локомотив» — сильная команда, особенно в атаке. Тренер отметил, если железнодорожникам позволить владеть мячом, они будут хорошо комбинировать. Флик добавил, футболисты «Локомотива» демонстрируют хороший уровень игры, а задача «Баварии» — завладеть пространством и играть компактно.

«Успех «Баварии», как и во всех других случаях, не выдается во владение, его можно лишь арендовать. Мы не можем отдыхать и хотим становиться лучше каждый день. Это наш план. Мы хотим выиграть завтрашнюю игру и все остальные матчи до конца года», — сказал Флик, слова которого приводит пресс-служба «Баварии».

Отметим, матч между «Баварией» и «Локомотивом» пройдет 9 октября и начнется в 23:00 по московскому времени.