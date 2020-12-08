Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов возобновят тренировки 9 декабря.

«Мишина и Галлямов возобновят тренировки завтра, 9 декабря. Накануне они поездом вернулись из Москвы, пока спортсмены отдыхают», – сказала тренер пары Тамара Москвина, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования пар на пятом этапе Кубка России в Москве. Спортсмены выиграли как короткую, так и произвольную программу, получив от судей 232,47 баллов за оба выступления в сумме. Обе программы Мишина и Галлямов откатали без значительных помарок.

Мишина и Галлямов также победили в соревнованиях пар на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Ранее фигуристы поделились мнением о группе Тамары Москвиной, куда они недавно перешли.