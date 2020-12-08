Американские промоушены Bellator и PFL не изъявили интерес к подписанию контракта с бывшим бойцом UFC Йоэлем Ромеро.

Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани. «Удивительно, но мне сказали, что Bellator не заинтересован в Ромеро, как и PFL», – сказал Хельвани, слова которого приводит Джед Гудман.

Напомним, свой последний последний поединок Йоэль Ромеро провел 7 марта 2020 года, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.

Ранее агент Ромеро Малки Кава рассказал, рассматривает ли его клиент вариант, при котором кубинский спортсмен выступит в одном из промоушенов в России.