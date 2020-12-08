Халили и Гараничев присоединились к сборной России перед этапом КМ в Хохфильцене

Российские биатлонисты Карим Халили и Евгений Гараничев присоединились к сборной России перед этапом Кубка мира в Хохфильцене.
«Халили с Гараничевым вчера поздно приехали, сегодня тренировались», – сказал старший тренер сборной России Юрий Каминский, слова которого приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что все члены сборной России по биатлону сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию перед этапом Кубка мира.
Отметим, третий этап Кубка мира состоится в австрийском Хохфильцене с 11 по 13 декабря. В том же городе с 17 по 20 декабря будет проходить и следующий этап. Этапы было решено сдвоить, чтобы уменьшить перемещения между странами и снизить риск заражения коронавирусом среди участников турнира. Первые два этапа Кубка мира состоялись в финском Контиолахти.
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