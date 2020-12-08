Халили и Гараничев присоединились к сборной России перед этапом КМ в Хохфильцене

Российские биатлонисты Карим Халили и Евгений Гараничев присоединились к сборной России перед этапом Кубка мира в Хохфильцене.

«Халили с Гараничевым вчера поздно приехали, сегодня тренировались», – сказал старший тренер сборной России Юрий Каминский, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что все члены сборной России по биатлону сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию перед этапом Кубка мира.