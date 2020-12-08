Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 18:14,  8 декабря 2020
Бокс/MMA
0

Холифилд: Похоже, бой с Тайсоном состоится

Холифилд: Похоже, бой с Тайсоном состоится
Эвандер Холифилд. Фото: Instagram.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд заявил, что его бой против Майка Тайсона может состояться.

«Да, мы с ним общались. Похоже, бой состоится. Давайте просто сделаем это!» — сказал Холифилд, слова которого приводит Boxingscene.

Ранее сообщалось, что Эвандер Холифилд вызвал на поединок экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. Недавно 54-летний Тайсон провел выставочный бой с 51-летним Роем Джонсоном. Поединок завершился вничью.

Напомним, Тайсон и Холифилд встречались друг с другом дважды. В 1996 году победил Холифилд, а по итогам следующего поединка Тайсон был дисквалифицирован за укус соперника за ухо.

По словам Холифилда, он уже пытался провести бой с Тайсоном, но получил с его стороны только отговорки.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров