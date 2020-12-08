Холифилд: Похоже, бой с Тайсоном состоится

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд заявил, что его бой против Майка Тайсона может состояться.

«Да, мы с ним общались. Похоже, бой состоится. Давайте просто сделаем это!» — сказал Холифилд, слова которого приводит Boxingscene.

Ранее сообщалось, что Эвандер Холифилд вызвал на поединок экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. Недавно 54-летний Тайсон провел выставочный бой с 51-летним Роем Джонсоном. Поединок завершился вничью.