Холифилд: Похоже, бой с Тайсоном состоится

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд заявил, что его бой против Майка Тайсона может состояться.
«Да, мы с ним общались. Похоже, бой состоится. Давайте просто сделаем это!» — сказал Холифилд, слова которого приводит Boxingscene.
Ранее сообщалось, что Эвандер Холифилд вызвал на поединок экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. Недавно 54-летний Тайсон провел выставочный бой с 51-летним Роем Джонсоном. Поединок завершился вничью.
Напомним, Тайсон и Холифилд встречались друг с другом дважды. В 1996 году победил Холифилд, а по итогам следующего поединка Тайсон был дисквалифицирован за укус соперника за ухо.
По словам Холифилда, он уже пытался провести бой с Тайсоном, но получил с его стороны только отговорки.
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