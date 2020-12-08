В Хохфильцене на день отменили тренировки из-за неготовности трассы

В австрийском Хохфильцене, в котором будет проходить третий и четвертый этапы Кубка мира по биатлону, на один день отменили тренировки из-за неготовности трассы.

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

По словам Каминского, накануне был ливень, трасса «уходит», поэтому в Хозфильцене работают над трассой сегодня.

«Ночью был мороз, может быть, настреливали снег, развозили его. Трасса не готова, и они на один день отменили тренировки. Здесь недалеко есть трасса рядом и горнолыжный склон, там уложен снег, кто-то с утра катался, мы тоже будем кататься», – сказал Каминский, слова которого приводит «Р-Спорт».