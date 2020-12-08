Капитан итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье набил татуировку с изображением легендарного Диего Марадоны.

Инсинье сделал татуировку с Марадоной в футболке неаполитанского клуба на левой ноге.

Известный футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее аргентинский сенатор Норма Дюранго предложила разместить изображение бывшего футболиста Диего Марадоны на банкноте в 1000 аргентинских песо. Инициативная группа во главе с Дюранго рассчитывает поместить на одной стороне банкноты лицо легендарного игрока, а на обороте — фото его знаменитого гола после сольного прохода во встрече против команды Англии на ЧМ-1986.