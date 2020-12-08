Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть красно-белых в ближайшее время.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, москвичи могут официально объявить об уходе Газизова уже сегодня или завтра. Отмечается, 52-летний специалист встретится с владельцем клуба Леонидом Федуном. Не исключено, что по итогам беседы будет принято именно такое решение, хотя первоначально речь шла о том, что Газизов доработает до матча 19-го тура российской премьер-лиги против «Зенита», который состоится 16 декабря.

Также сообщается, что пока окончательно не решен вопрос, кто станет исполняющим обязанности генерального директора в случае отставки Газизова.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» может пригласить генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, если нынешний гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе покинет клуб.