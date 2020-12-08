Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях среди юниорок.

Соревнования проходят на арене дворца спорта «Мегаспорт», осталось разыграть лишь комплекты наград в танцах на льду в категории КМС.

За оба выступления представительница СШОР ЦСКА набрала чуть более 237 баллов от судей. После короткой программы она шла на первом месте, в произвольной также став первой.

Второе место заняла представительница школы «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина Вероника Жилина. Она заняла второе место в короткой и произвольной программе, в сумме заработав 195,64 баллов.

Третье место в соревнованиях заняла Елизавета Осокина. Фигуристка набрала в сумме за две программы немногим более 191,37 баллов.