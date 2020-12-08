Директор по безопасности московского «Спартака» Евгений Мележиков приступил к исполнению обязанностей генерального директора, которым юридически пока является Шамиль Газизов.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, несмотря на то, что Газизов пока официально не покинул клуб, Мележиков уже имеет право подписи в «Спартаке» и перенял весь функционал у Газизова. Отмечается, что Мележиков – основной кандидат на замену Газизову.

Напомним, Евгений Мележиков работал директором по безопасности московского «Спартака» с 2015 по 2019 год. Затем он покинул клуб, а в сентябре 2020 года вернулся обратно.

Ранее стало известно, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть красно-белых в ближайшее время.