Российский хоккеист Матвей Гуськов подписал контракт с московским ЦСКА.

Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на три года – до 30 апреля 2023 года.

В текущем сезоне 19-летний Гуськов должен был выступать за клуб юниорской лиги Онтарио «Норт Бэй», однако старт сезона был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отец Матвея Гуськова – вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

Ранее ЦСКА сообщил о заключении соглашения с российским форвардом Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22. 27-летний хоккеист будет выступать за армейцев под 44-м номером

Отметим, Никита Сошников перешел в армейский клуб из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на защитника Михаила Науменкова.

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