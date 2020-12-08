Российский хоккеист Матвей Гуськов подписал контракт с московским ЦСКА.
Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на три года – до 30 апреля 2023 года.
В текущем сезоне 19-летний Гуськов должен был выступать за клуб юниорской лиги Онтарио «Норт Бэй», однако старт сезона был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Отец Матвея Гуськова – вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.
Ранее ЦСКА сообщил о заключении соглашения с российским форвардом Никитой Сошниковым до конца сезона-2021/22. 27-летний хоккеист будет выступать за армейцев под 44-м номером
Отметим, Никита Сошников перешел в армейский клуб из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на защитника Михаила Науменкова.
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