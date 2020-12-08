Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов официально покидает свой пост.

Об этом сообщается на сайте красно-белых. Отмечается, что контракт с Газизовым расторгнут, а на его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.

Как гласит заявление на сайте «Спартака», основными задачами Мележикова станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ.

Отмечается, что управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

Отметим, Шамиль Газизов провел в стане красно-белых пять месяцев, он был назначен на пост генерального директора 10 июля.