Блогер и бывший футболист Евгений Савин объявил, что в следующем году он планирует создать профессиональный футбольный клуб, который заявится в ПФЛ.

«В 2021-м у меня появится ещё один ребёнок — Профессиональный клуб КРАСАВА в ПФЛ (или как там будет называться эта лига после реформ). Город и зону — обсуждаем», — написал Савин в своем Instagram.

По словам Савина, каждый молодой футболист от 16 до 21 года получит шанс. Блогер отметил, он верит, что если грамотно распределять свои деньги и деньги партнеров, то можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать каждый год.

Савин добавил, он будет снимать это на канал, но цель — это трамплин молодым парням и результат, а не просто влог.

«Немного очково, но раз уж я критикую госбабки, то надо сделать свое и не на бюджетное лаве. Все подробности будут уже в 2021 году», — отметил экс-футболист.