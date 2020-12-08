Отложена встреча шестого тура группового этапа Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и азербайджанским «Карабахом», которая должна была пройти 10 декабря в Испании.

Об этом сообщает официальный сайт «Вильярреала». Отмечается, матч отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции в азербайджанской команде, так как «Карабах» не располагает минимальным количеством футболистов для участия в матче из-за случаев заражения инфекцией.

Таким образом, матч «Вильярреал» — «Карабах» не состоится в запланированную дату, решение о судьбе встречи будет принимать УЕФА в ближайшие дни.

Напомним, «Вильярреал» досрочно обеспечил себе первую строчку в группе I, а азербайджанский клуб располагается на четвертом месте и не имеет шансов на выход в 1/16 финала.