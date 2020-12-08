Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на матч с дортмундской «Боруссией» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Место в воротах займет голкипер Михаил Кержаков, также с первых минут сыграют Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Малком, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.

Запасные: Андрей Лунев, Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Юрий Жирков, Деян Ловрен, Вендел, Леон Мусаев, Даниил Шамкин, Александр Ерохин Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Игра будет проходить сегодня, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.