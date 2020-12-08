Председатель совета директоров башкирской «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».

По словам Мурзагулова, он не исключает возвращения Газизова в «Уфу». Он отметил, что предложений у Газизова много, так как он выполнил ту задачу, которая перед ним ставилась — за меньшие деньги сделать больший результат.

«Команда идет на первом месте, бюджет был сокращен. Я не знаю, по каким причинам он уходит. Пока мы работали в разных командах, мы почти не общались. Я бы таким менеджером был доволен как руководитель клуба», — сказал Мурзагулов, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов официально покидает свой пост. Контракт с Газизовым расторгнут, а на его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.