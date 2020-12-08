В Петербурге в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Зенит» начал матч против дортмундской «Боруссии».

Стартовый свисток прозвучал в 20:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Отметим, «Зенит» уже потерял шансы на выход из группы как в плей-офф Лиги чемпионов, так и в плей-офф Лиги Европы. Команда Сергея Семака набрала одно очко в пяти матчах группового этапа: на домашнем стадионе «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио».

Дортмундская «Боруссия» на данный момент занимает первое место в группе. Команда Люсьена Фавра набрала десять очков за пять матчей и поспорит с «Лацио» (девять очков) за право выиграть группу и выйти в плей-офф с первого места.