Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев поделился ожиданиями от поединка против британского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

По словам Пулева, победа над Джошуа сделает его по-настоящему счастливым. Он отметил, это будет победа для всего болгарского бокса.

«Никто из болгар не был чемпионом в тяжелом весе, так что для меня это будет действительно хорошо. У меня много энергии и много мощи. Когда я побью Джошуа, следующим будет Тайсон Фьюри», – сказал Пулев, слова которого приводит BoxingNews 24.

Ранее Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с болгарином Кубратом Пулевым. Джошуа отметил, что весь год он концентрировался на тренировках и улучшении своих боксерских навыков.

Отметим, бой между Джошуа и Пулевым будет проходить 12 декабря в Лондоне.