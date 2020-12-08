Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден перед началом тренировочного лагеря сообщил руководству клуба о готовности к обмену в «Филадельфию Сиксерс» или другую команду, которая претендует на чемпионство.

Об этом сообщает ESPN.com. По информации источника, Харден до сих пор не приехал в тренировочный лагерь «Хьюстона». При этом Харден просил руководство клуба обменять его в «Бруклин Нетс», где он сможет объединить силы с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

Отмечается, что «Рокетс» и «Сиксерс» пока не проводили конкретных разговоров о возможном переходе, а новый президент «Филадельфии» Дэрил Мори заявлял, что не намерен разрушать звездный дуэт «Сиксерс», состоящий из центрового Джоэла Эмбиида и разыгрывающего Бена Симмонса.