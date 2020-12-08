Бельгийский полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился мнением о возвращении в Петербург перед матчем с «Зенитом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

По словам Витселя, для него это особенный момент, так как он 4,5 года провел в Санкт-Петербурге, и много воспоминаний у него связано с «Зенитом». Футболист отметил, он рад вернуться сюда.

Бельгиец добавил, Семак проделал очень хорошую работу, так как «Зенит» выигрывал чемпионат.

«Конечно, в этом году у «Зенита» не очень складывается в Лиге чемпионов – они играют не на своем уровне, но я знаю Семака, нам будет непросто. Они точно хотят закончить групповой этап победой», – сказал Витсель, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в Петербурге в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» начал матч против дортмундской «Боруссии». Стартовый свисток прозвучал в 20:55 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.