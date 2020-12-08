Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о словах Себастьяна Дриусси по поводу его позиции в команде.

По словам Семака, он очень редко ориентируется на слова футболистов, за исключением тех моментов, когда они совпадают с его мнением.

«Что касается высказываний Дриусси в прессе… Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное – что он делает на поле. Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу. Самая главная мотивация – спортивная. Каждый футболист хочет побеждать», – сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что хочет уйти из российского клуба. По словам Дриусси, он скучает по «Ривер Плейту» и по игре на позиции нападающего.

Напомним, аргентинский футболист перешел в стан сине-бело-голубых из «Ривер Плейта» в 2017 году. Он провел в составе «Зенита» 129 матчей, отличился 24 забитыми голами и 21 результативной передачей.