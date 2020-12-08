Опубликовано расписание матчей национальной команды России в группе H отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Первый матч отборочного цикла команда Станислава Черчесова проведет 23 марта на выезде против Мальты (22:45), через три дня дома примет Словению (17:00), а 30-го числа сыграет в гостях у Словакии (22:45).

Затем россияне 1 сентября дома сыграют с хорватами (17:00), 4 сентября в гостях встретятся с Кипром (16:00), а 7-го числа примут Мальту (21:45).

Через месяц, 8 октября, сборная России дома сыграет со Словакией (21:45), а спустя три дня приедет в гости к Словении (21:45).

11 ноября сборная России дома сыграет с Кипром (19:00), а завершит квалификационный турнир 14 ноября игрой в гостях против сборной Хорватии (16:00).

Отметим, начало всех матчей — по московскому времени.