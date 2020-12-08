Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о том, что берёт на себя заботы об опеке медведя из Московского зоопарка с кличкой Алладин. СЕО организации Сергей Гламазда высказался о данном решении и признался, что клуб регулярно поддерживает благотворительные компании.

Многие животные, которые содержатся в зоопарках, в прошлом сталкивались с жестокостью со стороны людей. Помимо своей основной функции — поддержания популяции редких и исчезающих видов, зоопарки занимаются реабилитацией и дают второй дом тем, кто уже не сможет самостоятельно прожить в дикой природе.

Выбранный зверь для опеки не является случайностью. Для Virtus.pro знак медведя являет фирменным символом организации, который появился еще 10 лет назад.

7 декабря киберспортивная команда Virtus.pro одержала победу в гранд-финале Flashpoint Season 2 по CS:GO против европейского клуба OG. Коллектив Алексея Qikert Голубев выиграл соперников в равной борьбе со счётом 2-1.