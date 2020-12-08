Игрок команды Vitality по CS:GO Набиль Nivera Бенрлитом поделился своими мыслями относительно развития Кевина misutaaa Рабье в рамках коллектива и высказался про стратегию Gambit Esports и примерил её для своего коллектива.

Невооруженным глазом видно, что сейчас misutaaa играет намного лучше. Когда я присоединился к Vitality, он делал меньше ошибок и играл более строго, хотя ему, конечно, еще нужно работать. Взгляните на Gambit. Им по 18-20 лет, за исключением HObbit, но они играют в строгом стиле, напрасно не рискуют, всегда подходят к игре очень серьезно. Мы должны брать с них пример.

Киберспортсмен признался, что «Пчёлки» играют в достаточно строгом стиле и не совершают никаких лишних действий, даже несмотря на то, что каждый из участников команды обладает сильным индивидуальным мастерством.

23 ноября французская команда Team Vitality совершила волевую победу в гранд-финале IEM Beijing Online 2020 по CS:GO, обыграв российский коллектив Natus Vincere со счётом 3:2, вернувшись со счёта 0-2. Команда Дана apEX Мадесклера заработала 60 тыс долларов.