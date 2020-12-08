Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что будет вести переговоры о сотрудничестве с бывшим бойцом UFC Йоэлем Ромеро.

По словам Гаджиева, очевидно, что вести с ним переговоры промоушен будет, но все лиги будут с ним говорить.

«Есть ли преимущество у нас? Может быть, есть. Лига перезагрузилась и вызовы для Fight Nights важны. Так всегда бывает. В этом случае мы будем более заинтересованы, но все будет упираться в деньги. Думаю, что 250 тысяч долларов – это оправданный гонорар для Ромеро», – сказал Гаджиев, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что американские промоушены Bellator и PFL не изъявили интерес к подписанию контракта с бывшим бойцом UFC Йоэлем Ромеро.

Напомним, свой последний последний поединок Йоэль Ромеро провел 7 марта 2020 года, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.