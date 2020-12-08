Игрок команды Chicken Fighters Михаил Misha Агатов высказался о команде Алексея Solo Березина Just Error. Киберспортсмен заявил, что в начале турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона коллектив смотрелся очень сильно и перспективно, однако спустя некоторое время перестал показывать высокие результаты.

Когда они только начали играть, вот первые игры на этом турнире я смотрел, выглядело очень сильно, как мне кажется. А потом вот как-то не получилось, я не особо следил, но все равно думаю, что это офигенная команда. Мне кажется, они разберутся.

Just Error завершили групповую стадию онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона, имея в своём арсенале две победы из девяти сыгранных матчей.

Ранее игрок команды OG по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн поделился своими мыслями о соперниках на онлайн-турнире EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен заявил, что Just Error являются очень своеобразной командой и первой в своём роде после прихода американского игрока.