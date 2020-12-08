Игрок команды NAVI Junior Валерий B1t Ваховский стал шестым игроком основного состава организации Natus Vincere. Киберспортсмен примет участие в открывающем матче против датского коллектива Astralis на BLAST Premier Fall 2020 Finals, который состоится в 23-00 по московскому времени.
Я очень-очень рад! Сделаю всё, что в моих силах, чтобы быть максимально полезным команде. Эти полтора года в NAVI Junior я усердно тренировался, узнал много нового и приобрёл важные качества, которые нужны профессиональному игроку. Спасибо составу и клубу за доверие. Я не упущу шанс показать себя.
Состав Natus Vincere выглядит следующим образом:
- Егор flamie Васильев
- Александр s1mple Костылев
- Денис electronic Шарипов
- Кирилл Boombl4 Михайлов
- Илья Perfecto Залуцкий
- Валерий B1t Ваховский
Практика замен в классическом спорте имеет место быть, наверное, чуть ли не с самого зарождения дисциплин. В футболе игрок может получить внезапную травму или просто матч будет очень изнурительный, поэтому его срочно необходимо будет заменить. На nevasport вышел материал посвящённый разбору идеи шестого игрока для «Рождённых Побеждать».
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