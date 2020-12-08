В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.

В составе немецкого клуба по мячу забили Лукаш Пищек на 68-й минуте и Аксель Витсель на 79-й минуте встречи.

Единственный гол у сине-бело-голубых забил аргентинец Себастьян Дриусси с передачи Алексея Сутормина на 16-й минуте матча.

После шести туров команда Сергея Семака заняла итоговое четвертое место, набрав одно очко. Петербуржцы проиграли пять встреч, лишь однажды сыграв вничью в домашнем матче с римским «Лацио» — 1:1.

Подопечные Люсьена Фавра расположились на первой позиции с 13 баллами и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пару дортмундцам составил «Лацио».